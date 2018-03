Niño de sexto básico le dedicó una sentida carta a Daniela Vega

El menor contó que la actriz es “valiente, esforzada e importante”.

El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer y por esa razón, féminas de todo el mundo recibieron distintos tipos de homenajes.

En ese sentido, Verónica Pardo, profesora del Complejo Educacional de Maipú, le pidió a sus alumnos de sexto básico que le escribieran una carta a alguna mujer que ellos admiren, a una “mujer bacana”.

Uno de los alumnos de Pardo sorprendió a la docente, ya que sus palabras fueron dirigidas a Daniela Vega. “La destaco porque participó en la primera película chilena que gana un premio Óscar, pero aparte porque es una mujer valiente y esforzada e importante”.

“Me gustaría que la dejen ser lo que es, en su carnet de identidad aparece un nombre que no es el correcto y un sexo (con) el cual no se siente identificada y en su mente no es”, agregó el menor.

La carta fue divulgada en las redes sociales de Pardo, quien destacó el talento de la actriz.

