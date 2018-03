Campos confirmó “instrucciones superiores” para nominar a ex fiscal Toledo

El ex titular de Justicia, Jaime Campos, ratificó haber recibido “instrucciones superiores” para, finalmente, designar al ex fiscal Luis Toledo como notario de San Fernando. Dicha nominación generó enorme polémica por el rol que el abogado jugó en el caso Caval y por los antecedentes que dieron cuenta que el puesto había sido ya determinado para el abogado Alberto Ortega, pero como señalaban versiones de prensa, el ministro habría sido presionado para modificar la decisión.

Como aseguró en entrevista con radio Universo, “un día viernes designé al señor Ortega y el día lunes recibí instrucciones superiores que me decían que tenía que designar al señor Toledo”. No obstante, el ex secretario de Estado se negó a entregar nombres, señalando solamente que se trató de “autoridades superiores”, siendo una instrucción “completamente legal. Eso que ocurrió el día lunes era absolutamente legal”.

Por otra parte, y respecto a la eventual existencia de un decreto para el cierre del penal Punta Peuco, Campos indicó que le llama la atención “que hay personas que se refieran a este tema… pero no entregan ningún antecedente concreto que respalde sus dichos. Todos hablan de un decreto firmado por la Presidenta. Que lo muestren para conocer su contenido”.

Añadió que “hasta el día viernes, a las 17 horas que me retiré, nada de eso había llegado al ministerio y nada de eso había sido elaborado por el Ministerio de Justicia. Podría asegurar que eso no está. Y si alguien lo tiene, bueno entonces que lo muestre”.