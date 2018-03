Cecilia Morel contó la particular historia de cuando conoció a la Reina Isabel

La esposa de Sebastián Piñera contó los detalles de la reunión que tuvo con la monarca.

Cecilia Morel asistió a “Muy Buenos Días” en su condición de Primera Dama, donde habló sobre los desafíos que tendrá en el Gobierno de su marido.

Pero no todo fue política, ya que Morel contó una particular historia de cuando conoció a la Reina Isabael II, encuentro que estuvo totalmente improvisado, por lo que ella no sabía todos los protocolos correspondientes.

Uno de ellos era que tenía que saludar a la monarca con guantes, por lo que tuvo que salir rápido del paso. “Me compré guantes de cuero no más, ¿De qué me iba a comprar?”. Pero la Primera Dama aseguró que todos en el lugar se estaba riendo. “Parece que había que comprarse otros guantes, no sé de qué”, contó entre risas.

Luego Morel entregó algunos detalles de la reunión, destacando que “es encantadora. Nos quiso recibir porque nos dijo que el día del rescate de los mineros se quedó viéndolo toda la noche. Le fascinó, es muy emocionante que una reina te diga ‘ha sido impresionante, los felicito, ha sido una hazaña heroica”.