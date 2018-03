Chahuán pide que Guillier no vaya a alegatos en La Haya para no atraer la atención de los medios

El senador RN Francisco Chahuán emplazó a Alejandro Guillier a desistir de integrar la comitiva parlamentaria que viajará a La Haya a presenciar los alegatos ante la Corte Internacional de Justicia, debido a sus dichos sobre la entrega de mar con soberanía a Bolivia a cambio de territorio.

Chahuán reiteró que las declaraciones de Guillier “son antojadizas, a destiempo, demuestran que no conoce la estrategia jurídica de nuestro país y debilita la sólida posición chilena frente a la demanda unilateral y poco sustantiva de Bolivia”.

Por lo mismo, dijo, “le quiero pedir que se desista de integrar la delegación chilena, porque sin quererlo va a generar ruido, concitará el interés de los medios y debilitará la acción de todos quienes están defendiendo la soberanía de Chile”.

Chahuán añadió que, en caso de no desistir, “la Cancillería debiera retirarle la invitación, porque no podemos generar ningún tipo de interferencia respecto de que la defensa de la soberanía nacional es una política de Estado y son los principios de intangibilidad de los tratados y la doctrina de derecho internacional público las que avalan la posición chilena”.

Además, el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado no negó el derecho a opinar de Guillier, pero subrayó que “estamos hablando de un parlamentario, ex candidato presidencial y alguien que integra la delegación chilena ante La Haya y obviamente si uno está en esa condición, lo que se espera es que se asuma la vocería de nuestro país o de lo contrario que no se sume a una delegación que va a defender la posición chilena”.

Chahuán agregó que “me extraña que con su experiencia y habiendo sido candidato presidencial, plantee la posibilidad de un canje territorial en favor de Bolivia ad portas de un alegato tan importante para los intereses de Chile”.