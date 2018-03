Presidente del Senado llama a no cerrar puertas al debate constitucional

Luego de reunirse protocolarmente con el Presidente Sebastián Piñera, el titular del Senador Carlos Montes (PS) señaló que “en el tema constitucional fueron malas, en general, las declaraciones del Ejecutivo, del ministro del Interior, porque parten de la base de que no se va a discutir”.

Los dichos surgen a sólo un día que el titular del Interior, Andrés Chadwick, indicara que la administración Piñera no continuaría con el proyecto presentado por Michelle Bachelet, para elaborar una nueva Carta Magna.

Ante esto, el presidente de la Cámara Alta señaló que Chile necesita una nueva Constitución, por lo que es de trascendencia crear un procedimiento para discutir las bases del texto constitucional. “No es llegar y decir ‘esto no va’”, añadió.

Respecto a la posibilidad de conmutar penas para reos con enfermedades terminales, algo que han propuesto diversas voces del oficialismo, Montes dijo que “conmutar penas de personas que han asesinado y que han cometido barbaridades como las que se cometieron, es un tema muy debatible y necesario discutirlo”.

Finalmente, y refiriéndose a la posibilidad de ampliar el funcionamiento del penal Punta Peuco, el titular del Senado dijo que no será una tarea fácil. “Respecto a Punta Peuco está claro que eso es un símbolo y que hay una posición que dice que los presos por asesinatos, como los que ocurrieron, no pueden estar segregados de esa manera, pero sí de otra, y por eso se construyó un espacio en Colina. Pero bueno, en el gobierno anterior no se terminó de implementar. Veremos qué pasa hacia adelante”.