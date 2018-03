La petición de José Antonio Kast a TVN por Beatriz Sánchez

Mañana se estrena una nueva temporada del programa de TVN, “Estado nacional” con un nuevo panel en el que aparecerá la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, de vuelta a la televisión.

Junto a ella participarán Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), Aldo Cornejo, ex diputado demócrata cristiano y los ya conocidos Francisco Vidal y Gonzalo Müller.

Quien no está contento con los nuevos participantes, particularmente con la colaboración de Beatriz Sánchez es el ex diputado José Antonio Kast, ya que demostró su disgusto en su cuenta de Twitter.

“¿Por qué Estado Nacional no se abre a más alternativas? En la última elección sacamos 550 mil votos. Casi igual que todos los Diputados DC, el doble que el PC y Evopoli. Yo les prometo que vamos a tener debates de verdad y no relaciones públicas disfrazadas de opiniones. ¡Subamos el rating!”, posteó el ex candidato presidencial.

“Los programas de discusión política no pueden seguir siendo reservados solo para los actores tradicionales. Hay que abrir la cancha política y poner a personas que estén dispuestas a decir la verdad y a incomodar, no solo a hacer relaciones públicas”, agregó en una nueva publicación.

