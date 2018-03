Transportes realizará 30.000 controles a furgones escolares este año

El subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, encabezó una fiscalización masiva de vehículos de transporte escolar que voluntariamente llegaron hasta el Parque Cerrillos.

“Estamos permanentemente preocupados de que los niños se trasladen de manera segura desde y hacia sus colegios y liceos. Por ello este año realizaremos 30 mil controles para verificar que los vehículos y sus conductores cumplan con la normativa. Pero como padres también debemos estar alerta y exigir que exista un traslado seguro”, agregó Domínguez.

Durante la actividad de fiscalización preventiva, Carabineros e inspectores del Programa de Fiscalización revisaron que los vehículos cumplieran con las condiciones técnicas como, por ejemplo, cinturones de seguridad en caso que su año de fabricación sea de 2007 o superior, la identificación correspondiente de conductor y acompañante, y documentos al día, entre otros aspectos.

La autoridad hizo un llamado a los conductores de furgones escolares a respetar la ley y ser extremadamente cuidadosos en el cumplimiento de su labor, pues trabajan con lo más importante de las familias: los hijos.

Pero también, pidió a los padres y apoderados se aseguren que el servicio que contratan esté inscrito en el Registro Nacional de Transporte Escolar (www.fiscalización.cl) y que los conductores son idóneos y no están inhabilitados para trabajar con niños, verificando esto último en www.screi.cl.

En el país existen más de 22 mil vehículos autorizados por el Ministerio de Transportes para realizar transporte escolar. En su gran mayoría (72%), son conducidos por hombres.

Entre las principales infracciones detectadas por fiscalización a este tipo de servicios destacan la detección de vehículos no inscritos en el Renastre; deficiencias en los extintores de incendio (vencidos, que no se portan, descargados, etc.); y no contar con identificación del acompañante en el registro de inscripción, o no portar este documento.

Las autoridades finalmente llamaron a los apoderados a denunciar cualquier hecho irregular que detecten en materia de transporte en la página www.fiscalizacion.cl,en el banner Control Ciudadano.

Los principales requisitos del transporte escolar son los siguientes:

– El vehículo debe estar inscrito en el Registro Nacional de Transporte Escolar (Renastre), lo que puede verificarse ingresando la placa patente en los sitios www.mtt.gob.cl o www.fiscalizacion.cl.

– Además debe tener su documentación vigente y al día: certificado de inscripción en Renastre, revisión técnica, certificado de emisiones contaminantes, permiso de circulación y seguro obligatorio.

– En el certificado de inscripción del Renastre debe ir el o los nombres de los conductores autorizados, así como la identificación de los acompañantes adultos en caso que se traslade a más de 5 niños de pre-básica.

– El vehículo debe contar con cinturón de seguridad si el año de fabricación es del 2007 en adelante.

– El vehículo de transporte escolar no necesariamente debe ser color amarillo, ya que también están permitidos los de color blanco u otros colores, dependiendo del peso bruto que tenga el vehículo.

– Debe estar identificado con un letrero que diga “Escolares” y debe poseer una luz estroboscópica sobre la parte trasera del techo o bien una cinta retro reflectante alrededor del vehículo debajo de la ventanas.

– La capacidad máxima de niños que puede transportar debe estar indicada al interior del vehículo y no deberá exceder a lo señalado en el Certificado de Revisión Técnica.

– El conductor debe poseer y portar licencia profesional clase A1 (ley 18.290 antigua) o clase A3 (ley 19.495 o ley 19.710).

– En un lugar visible, al interior del vehículo, debe portar una tarjeta identificadora con fotografía y datos personales del conductor.

– Por último, el apoderado puede revisar si el conductor y/o acompañante figuran en el registro de personas inhabilitadas para trabajar con niños. Para ello puede ingresar el nombre y Rut del conductor en www.screi.cl.