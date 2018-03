Encuesta Cadem: Sebastián Piñera iguala aprobación de 2010

Los resultados de la última encuesta Cadem arrojaron una aprobación de un 51% para el Presidente de la República, Sebastián Piñera, a tan sólo una semana de haber asumido en el cargo, igualando -de este modo- el mismo nivel de aprobación con el que comenzó su anterior mandato, en el año 2010.

En tanto, un 21% desaprueba, un 7% no aprueba ni desaprueba y un 21% no sabe o no responde. Esta cifra es prácticamente la misma a la que obtuvo en su primer mandato y a la que registra la ex Presidenta Bachelet durante la primera semana de su último gobierno.

Por otra parte, el sondeo muestra un cambio significativo en relación a las expectativas de su actual administración: un 66% cree que a Chile le irá muy bien o bien con el nuevo gobierno de Sebastián Piñera (9 puntos más que la semana anterior al cambio de mando), mientras que un 71% cree que el país va por un buen camino considerando los aspectos políticos, sociales y económicos, representando un aumento de 27 puntos en relación a la semana anterior y sólo comparable a los niveles mostrados hace 4 años al inicio del gobierno de la ex Presidenta Bachelet.

En otro ámbito, el crecimiento económico y el empleo se posicionaron, junto con la reforma al Sename, como las principales áreas a las que el gobierno debiese dedicarle mayor esfuerzo (30%), seguidas por la delincuencia (25%), salud (22%), educación (21%), inmigración (19%) y pensiones (19%).

Más atrás y cerrando la lista, se encuentran la pobreza y el desarrollo (15%), el conflicto mapuche (7%) y el control del gasto público (3%).