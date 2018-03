Evo Morales: "Bolivia ha planteado ante la Corte es una causa justa"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó que tienen “confianza en un fallo justo y certero que contribuirá a cerrar definitivamente la herida abierta en la región”; esto, una vez finalizada la intervención de la delegación altiplánica en la Corte Internacional de la Haya (CIJ), en busca de una negociación con nuestro país para conseguir una salida al mar.

En una conferencia de prensa sostenida por el mandatario, leyó una declaración en la que recalcó que lo que “Bolivia ha planteado ante la Corte es una causa justa”.

Conjuntamente, se negó a referirse a los pasos que seguiría Bolivia en caso que el resultado emitido por la CIJ no le fuera favorable. Ante este cuestionamiento sólo se limitó a decir que “anticipadamente no vamos a decir si (la Corte) va a responder o no. Bolivia está con toda la verdad y la razón”.

Sin embargo, en el manuscrito leído ante la prensa internacional, señaló que “nos hemos comprometido a cumplir y a respetar” los fallos que la Corte de La Haya dictamine.

Del mismo modo, criticó el desconocimiento de ciertos sectores de nuestro país que no quieren acceso al mar para el país vecino, aún cuando habrían compatriotas que les han manifestado su respaldo a su causa, incluso planteando la posibilidad de permutar tierra por mar, haciendo alusión con esto último al senador Alejandro Guillier, quien compone la delegación nacional que se encuentra en Holanda.