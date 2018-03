Ex ministro Campos reveló las razones por las que se negó al cierre de Punta Peuco

A través de un video dirigido a la comunidad masónica a la que pertenece, el ex ministro de Justicia Jaime Campos reconoció haberse negado a firmar el decreto de Michelle Bachelet para cerrar el penal Punta Peuco.

En el registro, divulgado por La Tercera, el ex secretario de Estado sostuvo que hasta el viernes 9 de marzo no había recibido ninguna instrucción sobre cerrar la cárcel.

“Sin embargo, y de una manera a mi modo de ver extraña, el sábado 10 en la noche y el domingo 11 en la mañana, a horas de la transmisión de mando, me plantearon la necesidad de ejecutar un acto administrativo que no implicaba el cierre de Punta Peuco, como algunos lo indican, pero objetivamente se refería a él”, aseguró Campos.

El ex ministro también explicó las razones por las que rechazó la orden: “Les advertí que ese acto jurídicamente era ineficaz, que no iba a producir efecto material alguno, y que me parecía sólo una maniobra político-comunicacional, efectista y que, por cierto, yo para ello no me prestaba”.

“Además, les indiqué que del punto de vista jurídico, la proposición que me estaban haciendo adolecía de errores que lo podían transformar en un documento además ilegal, puesto que todo el procedimiento de su génesis no corresponde a lo que nuestro ordenamiento jurídico contiene sobre este punto”, agregó.

Campos también indicó que consideró que “lo único que iba a lograr” este acto “era empañar lo que sido una tradición republicana chilena en materia de transmisión de mando, y con el propósito de evitar ese bochorno, por cierto que me negué a hacerlo”.