Diputada Ximena Ossandón: “En Perú la instituciones funcionan bien"

La recién electa diputada por el Distrito 12, Ximena Ossandón se refirió al tema de la probidad en nuestro país, comparando lo que ha sido el cierre de algunas causas judiciales vinculadas con altas autoridades, con la salida del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski.

Al respecto, indicó que “me da un poco de pudor, porque en Chile rasgamos vestiduras de que la probidad es un bien superior y que los otros países son los corruptos y los criticamos con vehemencia diciendo que las instituciones no funcionan. Pero resulta que la renuncia del presidente de Perú demuestra todo lo contrario: con corrupción desatada los tribunales peruanos están actuando y hasta el presidente se ve obligado a renunciar”, sentenció.

Agregó que “acá en Chile todos vimos lo que por ejemplo ha pasado con SQM y que yo sepa no hay nadie en la cárcel, nadie ha renunciado, todos siguen como si nada, haciendo borrón y cuenta nueva, algo que no deja de llamar la atención”, cuenta la ex vicepresidenta de la Junji

La legisladora cree que “acá en Chile siempre se trata de caricaturizar a los demás diciendo que en Argentina o en Perú roban a manos llenas y hay una corrupción desenfrenada, pero no nos miramos nosotros. Todos sabemos que la presidenta Bachelet, por ejemplo, financió su campaña con recursos que venían de SQM y hubo muchos políticos que se salvaron porque el Servicio de Impuestos Internos no hizo las querellas correspondientes”.

“Ahí es donde yo me pregunto si realmente las instituciones funcionan bien en Chile. Hasta el fiscal Gajardo tuvo que renunciar porque se dio cuenta que no podía llegar a la verdad y eso debería plantearnos una autocrítica a todos los que estamos en política. La gente percibe que para delitos políticos se actúa con otro criterio y resulta que finalmente los delitos son sólo faltas”, concluyó.