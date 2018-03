Fernanda Hansen y su reunión secreta con Piñera luego de la muerte de Felipe Camiroaga

La periodista aseguró que fue el mismo Mandatario quien se comunicó con ella.

Han pasado casi siete años desde el accidente aéreo de Juan Fernández, donde 21 personas perdieron la vida. Entre ellas estaba el animador de TVN, Felipe Camiroaga.

En dicho contexto, Fernanda Hansen, ex pareja del fallecido conductor, contó que tuvo una reunión secreta con el Presidente Sebastián Piñera, quien estaba en su primer mandato.

La comunicadora será parte del primer capítulo de la nueva temporada de “La Divina Comida” y según publicó La Segunda, la conversación se trató de las negligencias del vuelo del CASA 212.

“Había una responsabilidad en términos de todas las falencias que fueron dando a conocer al poco tiempo, o cómo el mismo gobierno iba dando a conocer que no tenía plan de vuelo, que iban con sobrepeso. Entonces yo hice una carta pública como periodista para hacer una crítica puntualmente a la Fuerza Aérea, cosa que me terminó causando un poco de responsabilidades”, comentó Hansen.

Según explicó la ex pareja de Camiroaga, el hecho no salió a la luz pública debido a que ella entró y salió por una puerta donde no habían periodistas.