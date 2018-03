Guagua de 10 meses terminó intoxicada por error farmacéutico

No es un secreto que descifrar la letra de los doctores es un talento que sólo los farmacéuticos han desarrollado. Sin embargo, hay excepciones.

A nadie le ha preocupado la idea de que la letra de los doctores sea ilegible, hasta ahora. Ya que una familia está viviendo unos muy difíciles momentos después de que un hijo de 10 meses resultara intoxicado por una receta mal interpretada.

“Mi hijo tiene 10 meses y lo llevé al médico porque lleva varios días con fiebre, y me indicaron que tenía una rinofaringitis aguda, y me indican el medicamento del niño y me dicen: ‘Ya, vaya a la farmacia y le compra este”, aseguró la afligida madre al matinal de Chilevisión.

Según lo que declaró el padre del niño, cuando el farmacéutico vio la receta, dijo “le dieron Tramal” y fue a buscar el remedio.

El problema radicó cuando le administraron el medicamento al niño y éste comenzó con vómitos, por lo que sus padres decidieron llevarlo al Hospital Félix Bulnes, donde lo estabilizaron y aseguraron que el pequeño estaba intoxicado.

Luego de esto, los padres del bebé fueron a hablar con la pediatra que los había atendido, quien aseguró que el remedio que en realidad le había recetado era Trioval, no Tramal, medicamento administrado a mayores de 16 años.

Por su parte la farmacia emitió un comunicado en el que aseguraron que “el hecho, a penas conocido, comenzó a ser investigado por medio de nuestro equipo de profesionales SAC, no descartando ninguna hipótesis”.