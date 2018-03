Siguen las dificultades: Universidad de Atacama suspende charla que haría José Antonio Kast

Luego de los hechos de violencia que vivió el día miércoles en Iquique el ex diputado y ex candidato presidencial José Antonio Kast -además de llegar con resguardo policial a dar una charla en una casa de estudios, en Arica, el viernes- no podrá asistir a una charla programada para el martes en la Universidad de Atacama.

La exposición, que se enmarcaría en el seminario “Regionalismo y Descentralización”, fue suspendida por la propia casa de estudios debido a que no contarían con las condiciones de seguridad adecuadas para recibir la actividad, según publica hoy el Diario de Atacama.

“Tomamos la decisión con el departamento de Industria y Negocios de posponer la actividad con la finalidad de resguardar el pluralismo que requiere una actividad de esta naturaleza, pero también por el hecho que no están las condiciones de seguridad para poder llevarla adelante como corresponde”, expresó Rafael Figueroa, director del gabinete del recinto.

Ante esa decisión, Kast comentó que “la universidad es un lugar, pero también tengo múltiples actividades con la comunidad. No podemos ceder ante la intolerancia. Si me censuran en la Universidad de Atacama, seguiremos intentándolo hasta que nos dejen. La violencia no se puede imponer a la fuerza”.

De todas formas, el ex diputado viajará el martes a Copiapó donde tiene planeado reunirse con estudiantes de esa casa de estudios y realizar otras actividades con la comunidad.