Beatriz Sánchez y José Antonio Kast protagonizaron round en programa "Estado Nacional"

Este domingo, durante el programa matutino de Televisión Nacional, “Estado Nacional”, José Antonio Kast en su calidad de invitado se refirió al episodio que vivió el pasado miércoles en la Universidad Arturo Prat de Iquique, en donde un grupo de manifestantes lo agredió cuando fue a dar una charla a dicho establecimiento.

Kast dirigió la conversación a sobre como no hubo una respuesta por parte de la ex candidata presidencial, diciendo que “A mi lo que me impacta, Beatriz, es que tu en todos estos días no dijiste nada”.

“Bajo ningún aspecto se tolera la violencia. Nunca he estado en hechos de violencia y cada cosa que pasa así violenta, me agrede. La violencia no parte ni termina con lo que te pasó. Lo que me queda dando vueltas es que en Chile hay violencia de forma permanente, hay violencia en redes sociales, hay violencia contra nosotras las mujeres, hay violencia en La Araucanía”, respondió Beatriz Sánchez.

A medida que el programa avanzaba y las disputas entre Sánchez y Kast parecían haber terminado, el ex diputado hizo alusión al tweet de Manuel Riesco, el que dice que “El fascismo no se combate con argumentos, se lo aísla y reprime, ojalá legalmente, a palos si es necesario”, encarando a la ex candidata presidencial, y preguntándole su opinión al respecto.

Ante la pregunta, Sánchez dijo que “yo jamás habría hecho algo así”. “Lo que pasa es que yo estoy mirando otra cosa que es mucho más profunda. Y yo estoy por un diálogo fraterno“, agregó ante el descontento de Kast por no obtener una respuesta más directa.

La discusión escaló tan rápido entre los dos ex candidatos presidenciales, que la conductora del programa, Andrea Arístegui, tuvo que poner los paños fríos, pidiendo que el diálogo continuase en orden y con respeto.