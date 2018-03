Las categóricas declaraciones del nuevo General de Carabineros, Hermes Soto

“En ambas situaciones (megafraude y operación Huracán), y por la gravedad de ambos casos, en cualquiera de ellas yo hubiera renunciado”. Así de categórico es el nuevo general director de Carabineros al ser consultado si habría renunciado al descubrirse en su administración alguno de esos episodios -en entrevista con Reportajes de La Tercera-.

“Creo que no era conveniente para la institución la permanencia del general Villalobos… Yo habría renunciado antes. Si yo hubiera estado en su misma situación, habría renunciado”, añade.

En referencia a cuánto pudo haber golpeado a la institución el megrafraude en Carabineros, respondió: “El daño es invaluable, creo yo, pero tengo la confianza de que nos vamos a recuperar y en un tiempo no muy lejano. Si seguimos trabajando con fuerza, si seguimos haciendo las cosas bien y si seguimos transparentando nuestros procesos, no debería haber más inconvenientes y la gente va a volver a creer en nosotros como creyó siempre. Somos una institución importantísima del Estado de Chile y se requiere que la gente crea en nosotros, si no sería el Estado el que tiene un problema y eso lo queremos evitar“.

Consultado sobre qué hecho le parece más grave: el megafraude o la implantación de pruebas falsas, el nuevo mandamás de la institución dice que “ambas situaciones son gravísimas. Lo del fraude fue acotado a ciertos aspectos, fueron descubiertos los autores y fueron puestos a disposición de la justicia. Pero más bien estuvo circunscrito en personal de Finanzas. Lo otro es muy grave y me complica más, porque afecta la credibilidad del carabinero que desarrolla investigaciones y trabaja en el día a día en la institución, y eso afecta la confianza de la ciudadanía en forma real”.

Soto cree que fue un error lo que se hizo con las operaciones de Inteligencia en el último tiempo. “La función de Inteligencia es para informar a la función operativa cuáles son las situaciones que se nos pudieran venir hacia adelante y, sobre esa información, los organismos de investigación y los organismos de prevención pueden accionar hacia el futuro, pero no está bien que ellos se hagan cargo de la investigación en forma directa. Eso fue un error“, expresó.