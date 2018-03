PR sobre objeción de conciencia: "La ley es general y se tiene que cumplir"

Como una muy mala noticia para Chile calificó el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, la decisión del Gobierno de facultar a clínicas privadas a hacer uso de la objeción de conciencia para evitar poner en práctica la ley de interrupción del embarazo en tres causales.

A juicio del timonel, este es un ejemplo de la “letra chica” que el ejecutivo introducirá en las conquistas sociales alcanzadas por el gobierno de la Presidenta Bachelet.

Por lo mismo, Velasco llamó al Ejecutivo a dar pie atrás al nuevo protocolo para restituir “el espíritu de la ley como corresponde”

“El protocolo emitido para la no implementación de esto sin duda tiene una letra chica y no nos parece. La ley es general y se tiene que cumplir. Las personas tienen libertad para elegir si opta o no opta por este camino de acuerdo a sus propias convicciones. Lo que hablamos es que las instituciones sanitarias tienen que dar una prestación que está establecida en la ley, más aún cuando tienen recursos públicos. Esperemos que este se rectifique y se implemente en acuerdo al espíritu de la ley”, afirmó.

El líder radical sentenció que cada partido de la oposición estudia y analiza caminos legales y administrativos para enfrentar con fuerza lo resuelto por el Gobierno, pero antes de eso los conminó a reevaluar su conducta y “ver cómo esta norma tiene que ponerse en aplicación y no vulnerar su espíritu. Esperamos que esto se rectifique, se corrija y se aplique la ley en su espíritu”.