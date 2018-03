Gobierno realizaría proceso extraordinario para regularización de inmigrantes

El Gobierno busca que se regularice la situación de los indocumentados, por esa razón buscaría realizar un proceso de regularización extraordinario de inmigrantes.

Según destacó La Tercera, Diputados de Chile Vamos tuvieron una reunión para hablar sobre el tema con el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

“Además de las decisiones administrativas que tiene que tomar el gobierno, en busca de un justo equilibrio entre derechos y deberes, tenemos que transparentar quien está en Chile y, por lo tanto, sí vamos a avanzar en regularizar a aquellos que hoy día están en situación irregular”, comentó la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez.

En el caso de que se concretara esta medida, sería la tercera ocasión en que se haga un proceso de dichas características, ya que anteriormente Eduardo Frei Ruiz-Tagle lo hizo en 1998, mientras que Michelle Bachelet lo logró en 2007. Cerca de 22 mil y 46 mil personas fueron beneficiadas respectivamente.

“En Chile no contamos con los soportes y operabilidad como para tener claridad y una cercanía respecto de la población extranjera, porque no es posible comprobar la cantidad de personas en calidad irregular”, comentó El ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval.