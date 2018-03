Piñera: “Chile ha realizado un riguroso examen de los hechos y del derecho"

Una vez finalizada la última intervención de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en respuesta a la demanda marítima de Bolivia, el Presidente Sebastián Piñera expresó, desde La Moneda, sus felicitaciones a la delegación nacional presente en Holanda.

Al respecto, destacó “la claridad y firmeza de la defensa chilena, basada en los hechos históricos, el derecho internacional y el tratado de 1904”.

“Bolivia no logró probar ninguno de los tres puntos que necesitaba probar en forma acumulativa para validar su pretensión. No probó que Chile contrajo una obligación vinculante de negociar; no probó que Chile violó dicha obligación; y no probó que está supuesta obligación exista hoy”, añadió.

Conjuntamente, rememoró que “Chile ganó la Guerra del Pacifico en buena lid, gracias al sacrificio, coraje y heroísmo de sus soldados y su pueblo”.

Por otra parte, indicó que “el Tratado de 1904 fue válidamente celebrado, se encuentra plenamente vigente y debe ser estrictamente cumplido por los dos países que firmaron, Chile y Bolivia”.

“Estamos ante una Corte de derecho, que debe fallar en derecho. Por eso, Chile ha realizado un riguroso y exhaustivo examen de los hechos y del derecho, demostrando que la demanda boliviana se basa sólo en argumentos aspiracionales de ese país para construir una supuesta obligación de negociación de Chile, que no existe ni tiene sustento jurídico alguno”, sentenció.

Al finalizar, el Primer Mandatario insistió en que “no existen temas limítrofes pendientes entre Chile y Bolivia. Ellos quedaron claramente definidos hace casi 114 años en el Tratado de 1904, y la Corte Internacional de Justicia de La Haya no puede reabrirlos”.