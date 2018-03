Villalobos aseguró que no lo invitaron al cambio de mando en Carabineros

Tras sufrir un accidente automovilístico en la región de El Maule, el ex General Director de Carabineros Bruno Villalobos conversó con la prensa, donde aseguró que no fue invitado a la ceremonia del cambio de mando realizada esta jornada.

“Yo no fui invitado a la ceremonia. En algún minuto tuve la intención, de acuerdo a lo que se me había dicho a mí, de poder concurrir, pero las cosas no fueron así”, señaló.

Además, agregó que “me habría encantado poder despedirme de todos los carabineros que fueron tremendamente leales y comprometidos con el servicio, pero es lo que es”.

Respecto a las razones por las que fue marginado, Villalobos indicó que “no soy la persona que tiene que responder eso, yo estaba llano a asistir, pero yo no podría dar una respuesta de por qué ocurrió esto. Tengo entendido que es primera vez que no se entrega la institución como corresponde”.

El ex general también aseguró que “tenía un discurso preparado”, u que lo “voy a grabar y después se lo voy a hacer llegar por los medios de comunicación”.