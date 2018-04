Pineda: “Desde el punto de vista externo nos metieron a todos en un solo paquete"

El general (R) Julio Pineda, quien alcanzó a estar dos días como director interino de Carabineros, dijo que la opinión pública metió a todos los generales “en un solo paquete” y que eso llevó finalmente a la renuncia de Bruno Villalobos y con ello, a la salida de las otras cuatro antigüedades, incluido él.

En entrevista con La Tercera, señaló que era esperable la medida del Presidente Sebastián Piñera, porque “quiso trabajar con gente nueva y la facultad es exclusivamente de él . Él tiene la visión de qué es lo que quiere hacer para la institución, y para él era necesario que nosotros saliéramos. En ese sentido, se lo respetamos absolutamente y nos vamos tranquilos”.

Consultado si se trató de una “limpieza” del alto mando, respondió que “creo que eso es un mito, aunque puede ser una posibilidad. Aquí hubo unos responsables de un fraude que están presos, pero nosotros, los generales, no tenemos nada que ver con eso, solamente recibimos las réplicas de este temblor y tratamos de hacerlo lo mejor posible para poder mitigarlo. Lamentablemente, se produjo este segundo evento con la división de Inteligencia que tampoco tiene mucho que ver con los generales, porque esa es una repartición dentro de la institución que se maneja con una autonomía propia”.

Añadió que “desde el punto de vista externo nos metieron a todos en un solo paquete. Cuando se habla de limpiar, nosotros justamente eso es lo que estábamos haciendo, pero entiendo que hay un conflicto de la opinión pública de que todos estos generales dejaron la crema. Nos sacamos la mugre trabajando por tratar de salir de esto, estábamos lográndolo cuando salió este otro tema que es netamente de procedimiento, que lo hicieron muy pocas personas, y causó un tremendo problema con la fiscalía y llevó a que finalmente el general director tuviera que renunciar y con eso nos llevó a todos”.

“Creo que con esto el Presidente quiere que no quede ninguna duda de que todo lo que viene es nuevo, que los generales que quedan no tienen nada que ver con todo lo que pasó y, en el fondo, nos echan la culpa a nosotros no más”, agregó.

En cuanto a la filtración de la hoja de vida del general Soto, indicó que “él tiene 37 años de servicio y es un brillante general. Nadie sabe el contexto de lo que ocurrió en su hoja de vida, muchas veces lo que se relata en sesión administrativa no está conforme realmente a lo que fue, a veces es menor y tiene que ver con el jefe que la aplicó. El general Hermes es un caballero, una persona honesta, apegada a su familia y que se haya filtrado la hoja de vida es lamentable”.

En ese sentido, lamentó que el diputado Hugo Gutiérrez “se haya burlado de una situación que ocurrió hace 35 años que, además, no sabemos ni siquiera cómo ocurrió. Lo importante es que tenemos un gran general director y esto es lo que hay que impulsar. La filtración es grave y hay que tomar medidas y resguardos para que eso no vuelva a ocurrir nunca más. Hay que poner más seguridad en el ámbito de las claves y restringir los accesos”.

Consultado si hubo intención de perjudicar al general Soto, respondió que “no sé qué motivación tuvo la persona que difundió esta información, que es reservada, pero si era dañar, tiene que ser así. Desafortunadamente, me llama la atención que un parlamentario haga pública una situación como esa, porque además el general tiene 55 años y en esa época tenía 21”.