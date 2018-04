Caso Vergara: ex carabineros imputados fueron absueltos

Sólo por detención ilegal fueron declarados culpables los 4 ex carabineros dados de baja, quienes fueron sindicados como los responsables de la desaparición de José Vergara, en Alto Hospicio, en 2015.

Sin embargo, el Tribunal Oral en Lo Penal de Iquique, presidido por Juan Ibacache, determinó no culpar a los ex uniformados, por secuestro calificado, una de las penas que la parte querellante buscaba concretar, pero que no se logró en esta instancia, lo cual no permitiría alcanzar los más de 23 años de cárcel que habían solicitado.

Asimismo, se desestimó la acusación de falsificación de instrumentos público, por cuanto el juez explicó que “si bien se estableció que los ex uniformados alteraron su bitácora, ésta no se consideró “instrumento público”.

La información fue entregada en presencia en presencia de familiares del joven que era esquizofrénico y que por su enfermedad era ayudado cada cierto tiempo por Carabineros; esto, debido a la falta de personal profesional en la zona.

Sin embargo, en septiembre de 2015, un grupo de 4 uniformados tomaron al joven y lo abandonaron en el desierto, tras lo cual nunca más fue visto.

Con dicho veredicto del tribunal, los acusados recibieron la rebaja en la medida cautelar que pesaba sobre ellos, quienes estaban en prisión preventiva. En ese sentido, se dispuso el arraigo nacional y la libertad inmediata para los imputados.

La determinación del juez, generó el desconsuelo de la familia presente en el lugar.

El juzgado argumentó su decisión señalando que “no se atisba peligrosidad” para la seguridad de la sociedad.

La parte querellante, quien recibió con sorpresa el veredicto, aseguró que apelará a la Corte de Apelaciones, con el objetivo de que se ratifique la prisión preventiva.

Finalmente, la lectura de la sentencia quedó agendada para el próximo miércoles 11 de abril a las 13:00 horas.