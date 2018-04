ACHM pidió al Estado financiar el incentivo al retiro para funcionarios municipales

Hasta el Congreso en Valparaíso llegó el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), alcalde Felipe Delpin, con el objetivo de exponer a los parlamentarios integrantes de la Comisión de Gobierno Interior, la posición de los alcaldes y los municipios del país respecto al proyecto de ley que otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales.

Respecto del financiamiento de la ley de incentivo al retiro, la ACHM planteó que dicha norma sea financiada en su totalidad por el Fisco y no por los municipios. “La tarea de la Asociación Chilena de Municipalidades, como ha sido la constante en los últimos años, es decirle al Ejecutivo que cuando cargue gastos a las municipalidades, éstos vengan financiados en un 100%”, indicó Delpin.

En la instancia legislativa, donde se aprobó la idea de legislar sobre la materia, el presidente de la ACHM expresó su satisfacción por la tramitación de esta iniciativa, ya que “este proyecto ha sido sentido por muchos años por parte de nuestros funcionarios municipales”, indicó.

Asimismo, el jefe comunal de La Granja señaló que, “como Asociación Chilena de Municipalidades nos hemos reunido en más de una oportunidad con distintas asociaciones buscando cómo se incentiva el retiro de nuestros funcionarios pero entregando apoyo y aporte”.

La intervención de la ACHM respecto al proyecto en discusión se centró en dos ámbitos: por un lado, abordar la inhabilidad de los funcionarios para –posteriormente- prestar servicios en otras dependencias fiscales; y, en segundo término, el financiamiento de un retiro masivo de trabajadores del sector municipal.

En este sentido, Delpin señaló que “desde nuestra mirada, consideramos que es excesivo que los funcionarios municipales una vez que se retiran del municipio no puedan prestar servicio en otra área del sector público. Sí consideramos que un funcionario no debería seguir prestando servicio en el mismo municipio donde se ha desempeñado, por un tema de probidad, por un tema de transparencia, por último, porque no se ve bien”.