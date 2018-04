El nuevo proyecto de las diputadas PDD-PRO a favor del derecho de amamantamiento

Las diputadas de los partidos PPD y PRO Carolina Marzán, Cristina Girardi, Loreto Carvajal, Marisela Santibáñez y Andrea Parra –con el respaldo de parlamentarias del PS y PC- presentaron un proyecto de ley que modifica el código sanitario, con el objeto de promover y proteger la lactancia materna en lugares públicos y privados.

Dicha iniciativa establece que todo acto que amenace, perturbe o impida de cualquier forma el derecho a amamantamiento, podrá ser conocido por un Tribunal de Familia, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el código sanitario que van desde las 0,10 UTM.

“El caso acontecido en Arica, desgraciadamente no es un caso aislado, ya que se ha visto replicado incluso en instituciones como Carabineros donde, por esta misma situación, se vio que una funcionaria fue expuesta injustamente”, afirmó la diputada Marzán, miembro de la Comisión de Familia.

La parlamentaria sostuvo que “no es posible que una mujer de nuestro país, sea tratada como si estuviera realizando un acto humillante. Aquí no estamos hablando ni de ética ni de moral, sino de salud pública”.

Por su parte, la diputada Cristina Girardi indicó que “cuando fui alcaldesa y me tocó amamantar a mis hijos en lugares públicos, me tocó vivir la recriminación de personas que creen que éste es un acto inmoral. Me parece increíble que alimentar a tu hijo en Chile sea un acto inmoral, que tenga que hacerse en un espacio cerrado. Amamantar a un niño o niña es un acto absolutamente natural, y el que tiene la inmoralidad en la cabeza es aquel que lo prohíbe”.

La diputada Loreto Carvajal, en tanto, indicó que “el valor que tiene este proyecto de ley es reconocer el derecho que tienen todos los menores a ser amamantados. Esperamos que esta iniciativa se tramite pronto y que todas las mamás y sus hijos sean respetados en todos los lugares”.

Por último, Marisela Santibáñez, afirmó que “es insólito que en pleno siglo XXI estemos presentando un proyecto de ley para algo que nosotras las progresistas catalogamos como un derecho humano. La privación de la lactancia materna es otro derecho que se ve absolutamente vulnerado en el género femenino”.

“Por eso, este proyecto viene a poner sobre la mesa nuevamente que los derechos de las mujeres son siempre puestos en segunda línea, que no son respetados en algo tan esencial como la alimentación de nuestros hijos. Me duele que algunos sectores de la sociedad consideren inmoral algo natural y es por eso que buscaremos con este proyecto que en todos los espacios, públicos y privados se respete a las madres de nuestro país”, aseguró Santibáñez.