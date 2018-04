Gobierno respondió a las acusaciones de la Anef: "Uno hubiese esperado que dieran solos un paso al costado"

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, salió al paso de las denuncias de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), respecto a despidos “arbitrarios” en la administración pública, una vez iniciado el segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera, como señaló diario La Tercera

“Bien simple: cambió el gobierno y con un proyecto político y social distinto al que ellos compartían hasta el 11 de marzo. Y todos saben que aquellas personas de confianza que deben acompañar a las autoridades nombradas en el gobierno del Presidente Piñera comparten un proyecto que es muy distinto al que compartieron quienes acompañaron a la administración pasada”, señaló al respecto.

Enfatizando en la necesidad de que las nuevas autoridades puedan trabajar con personas de su confianza, Pérez agregó sobre las desvinculaciones que “uno hubiese esperado que ellos hubieran dado solos un paso al costado, nosotros estamos en un proceso de instalación y vamos a seguir haciendo los ajustes que sean necesarios para poder cumplirles a los chilenos”.

El gobierno de Piñera, reconocen distintas autoridades, ha tenido un complejo proceso de instalación, precisamente a raíz de las dificultades para desvincular funcionarios de la anterior administración y así poder integrar nuevos equipos de trabajo.

Un proceso que se ha agudizado por recientes fallos de la Corte Suprema que han cuestionado algunas desvinculaciones de empleados a honorarios y personal a contrata.

Es así como el ministro del Interior, Andrés Chadwick, también se refirió el martes a la polémica, apuntando a contrataciones de “última hora” que se habrían producido en las postrimerías del gobierno de Bachelet.

“La Anef no ha conversado conmigo. No sé cuál es la información que ellos tengan, pero una cosa es muy clara: en el caso del Ministerio del Interior, yo voy a velar porque los recursos sean bien utilizados, y si son mal utilizados sobre la base de contratar personas de último momento, que no ejercen su trabajo, que no son necesarias, no pierda cuidado que, respetando y cuidando los recursos de todos los chilenos, esas personas serán desvinculadas”, concluyó.