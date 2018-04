Ofician al ministerio de Transportes para conocer las razones tras el mega accidente en San Fernando

“Nunca habíamos tenido un accidente de esta envergadura, no sólo en San Fernando sino que en la ruta 5 sur”, así de clara fue la diputada de la Región de O’Higgins, Alejandra Sepúlveda, al referirse al gravísimo accidente ocurrido hoy a la altura del sector de Quilapán, en la comuna de San Fernando, que involucró a más de 20 vehículos y que dejó a una persona fallecida y más de 40 lesionados.

Por esta razón, y ante las diversas hipótesis que se manejaban respecto de las razones del fatal accidente, que hacían referencia a la existencia de neblina pero también de humo por quema agrícola, la jefa de la Bancada Regionalista, ofició en la Hora de Incidentes de la Cámara de Diputados a diversos organismos a fin de conocer las verdaderas razones de la colisión múltiple, y también las complicaciones de los accesos a la ruta para que llegara la ayuda a tiempo.

En primera instancia, Sepúlveda ofició “al Ministerio de Transporte y a Carabineros de Chile con su unidad especializada, para saber el origen de este accidente, porque se manejan dos hipótesis –neblina o quema- pero queremos saber efectivamente cuál es la causa de esta colisión por alcance, debido a que al ser una ruta en la cual son caminos rectos, no debería haber habido una colisión de este tipo”

Además, la diputada ofició a la seremi de Salud de San Fernando y a Bomberos de Chile “para que nos den la información de los puntos críticos que existieron para poder llegar al sitio del suceso, pues ni la ambulancia ni Bomberos de Chile pudo llegar con la rapidez que se necesitaba dada las complicaciones del tránsito y los accesos que tiene la carretera, lo que a nuestro juicio implica mejoras urgentes también en lo que tiene que ver con el área de concesiones de la carretera 5 sur”.

“Los bomberos de San Fernando y de Chimbarongo están especializados en este tipo de accidentes, sin embargo si no tienen accesos no sacamos nada con tener la implementación y la especialización si no tenemos las vías expeditas para que bomberos pueda llegar a tiempo. Por tanto lo que estamos planteando es que si ocurren estos accidentes la concesionaria tiene la obligación de entregar vías expeditas a los vehículos de emergencia, ya sea ambulancia, carabineros o bomberos, para que lleguen lo antes posibles a atender a las personas”.