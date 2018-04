Cámara aprobó proyecto para solicitar un sexto Acuerdo Nacional por las Regiones

Los diputados de la Bancada Regionalista, Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet, Esteban Velásquez y Pedro Velásquez, lograron los votos -106 a favor y solo 1 abstención- para aprobar su proyecto que solicita al Presidente de la República incluir como un sexto acuerdo nacional a las regiones y su fortalecimiento.

Según explicó la jefa de la bancada, Alejandra Sepúlveda, “este implica agregar un nuevo acuerdo, a los 5 grandes acuerdos nacionales que convocó el Presidente Piñera en el discurso de asunción del cargo (infancia, seguridad ciudadana, salud oportuna y de calidad, paz en la Araucanía, y desarrollo y superación de la pobreza), el cual consista en establecer un nuevo trato con las regiones y su fortalecimiento, dado que no solo fue un compromiso de campaña, sino que el abandono histórico del Estado con la agenda de descentralización requiere que se adopten todas las medidas políticas y legislativas que impliquen mas regionalización”.

Al respecto, el diputado por Antofagasta, que encabezó los discursos previos a la votación, Esteban Velásquez, señaló que “existe desde hace tiempo conciencia respecto a que Chile exhibe un alto grado de centralismo, que asfixia gravemente el desarrollo y el futuro del país, en particular de sus regiones y comunas”.

Agregó que “las diversas movilizaciones sociales de los últimos años (Arica, Araucanía, Isla de Pascua, Chaitén, Magallanes, Aysén, Calama, Freirina, Tocopilla), solo nos demuestran que queremos un país con un Estado Descentralizado, organizado en gobiernos regionales y gobiernos locales, fuertes y autónomos en la administración de sus recursos económicos y financieros, y es precisamente hacia allá donde apuntamos con este proyecto”.

“El propio Presidente Piñera, en varias ocasiones se ha declarado como el presidente de las regiones, hoy tiene una oportunidad de plasmar su voluntad, pues se encuentra con un parlamento altamente sensible en pos de las regiones y territorios. Estamos frente a una oportunidad histórica, que no puede malograrse, la que significa sumar cada vez más fuerzas y voluntades, actuando en forma creativa, seria y sólida, para trascender ahora, y los regionalistas estamos dando el puntapié inicial con este proyecto que aprobamos hoy, porque no podemos seguir esperando, hoy sí ya es tiempo de regiones”, concluyó.