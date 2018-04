Comenzó primera reunión en materia de seguridad pública en La Moneda

Con la presencia del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (MA), se inició esta mañana a la primera reunión de trabajo para abordar propuestas en materia de seguridad pública. La cita es encabezada por el Presidente Sebastián Piñera y se han hecho presentes ministros, subsecretarios, parlamentarios, alcaldes y representantes de la sociedad civil.

El encuentro se ha visto marcado por la ausencia del senador socialista, José Miguel Insulza, quien ayer confirmó que no participará de la mesa de trabajo, tras la decisión del Partido Socialista de restarse a estas convocatorias.

Al respecto, esta mañana el ex canciller señaló en radio Agricultura que “muchas de las cosas que se van a pasar -en materia de seguridad- no van a ser a través del Congreso, porque no van a ser leyes, por eso creo que era importante que estuviéramos”.

Igualmente, la presencia de Jorge Sharp generó polémica en algunos sectores del Frente Amplio. Por ello, la autoridad aclaró que en la minuta de propuestas que presentará, destaca que lo realiza en calidad de alcalde, y no como representante del conglomerado.