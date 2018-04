Ministro de Agricultura despliega trabajo en regiones

Una intensa agenda en la provincia de Osorno fue la que cumplió el ministro de Agricultura, Antonio Walker, junto al intendente de la Región de Los Lagos, Harry Jürgensen. Las autoridades iniciaron la jornada visitando medios de comunicación para abordar temáticas relacionadas con las oportunidades, desafíos y soluciones que presenta la agricultura sureña en la actualidad.

Posteriormente y en compañía del director nacional de Indap, Carlos Recondo; el diputado Javier Hernández; el seremi de Agricultura, Juan Vicente Barrientos y el gobernador provincial, Daniel Lilayú, se reunieron con representantes de diversos gremios de la carne, la leche y cultivos locales.

Durante la tarde el ministro de Agricultura y el intendente de Los Lagos visitaron el Proyecto de Riego emplazado en el sector Las Lumas perteneciente a la Comisión Nacional de Riego y posteriormente el Centro de Acopio de la Asociación de Hortaliceros, ubicado en el sector de Mulpulmo.

“Como Ministerio de Agricultura nuestro mundo está en las regiones, está en la tierra. Y hemos venido hoy a conversar, ya que estamos con un espíritu de escuchar mucho a los gremios, de escuchar lo que pasa en cada región, porque los problemas de las regiones son distintos. Hemos tenido buenas conversaciones con los ganaderos, los lecheros, con la gente de los cultivos tradicionales para ver cómo apoyamos el desarrollo de la región. Estamos convencidos que la agricultura es la herramienta más potente que tenemos para desarrollar la región”, explicó el titular de Agricultura, Antonio Walker.

Por su parte, el intendente Harry Jürgensen indicó que “ha sido un día con reuniones muy provechosas. Durante mi vida he estado vinculado a la mayoría de las instituciones gremiales que han participado como: la Corporación de la Carne, Asociación de Plantas Faenadoras, Asociación de Ferias Ganaderas y la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. Los planteamientos que abordamos fueron serios, estudiados y fundados. Lo interesante es que no solamente se hacen críticas, no sólo hace un diagnóstico, sino que además se están haciendo propuestas claras y categóricas. Como por ejemplo, que se termine con la obligatoriedad de la tipificación de la carne en Chile. Creo que fueron reuniones muy agradables y da para construir sobre ellas soluciones a nuestra ganadería a nuestra lechería y a nuestros cultivos de la Región de Los Lagos”.

Finalmente el titular de Agricultura, Antonio Walker, el intendente y el director nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Pedro Bustos, encabezaron el lanzamiento del programa Sello de Origen Regional para el Novillo de Osorno.

La actividad se llevó a cabo en el Centro Regional INIA Remehue, con la finalidad de impulsar el programa para darle valor agregado a estos productos agropecuarios de la zona, al reconocer su calidad distintiva y propia del territorio.