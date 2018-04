Prevén aumento de deuda hospitalaria hasta en 800 mil millones de pesos

A pesar de los casi $350 millones que inyectó la cartera de Hacienda, el año pasado, al déficit operacional de los hospitales, la denominada “deuda hospitalaria” cerró en 2017 con históricos $625 mil millones, según lo reportado por un medio nacional.

Un endeudamiento que según el ex subsecretario de Redes Asistenciales del primer Gobierno de Sebastián Piñera, Luis Castillo, podría alcanzar los $800 mil millones de pesos al término del año.

Esta se explica por los gastos que tienen los recintos en el área de recursos humanos y compra de bienes y servicios. Se incluye en ese ítem, el pago a sociedades médicas por prestaciones que deberían realizarse en horario hábil, conocido como externalización de servicios.

Incluye también compras directas de fármacos, cuyo costo disminuye considerablemente cuando se realiza a través de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast).

Pese a esta deuda y al recorte de gasto fiscal que anunció el Ministerio de Hacienda, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gloria Burgos, anunció el inicio para este fin de semana de la estrategia nacional para la reducción de listas de espera en dos hospitales: Luis Tisné y de La Florida.

Sin embargo, la autoridad dijo no tener claridad del método de financiamiento de la medida, dijo no tener pacientes aún con horas agendadas para una medida que comienza el sábado y afirmó no tener un plan de cómo los recintos resolverán esos requerimientos.

Rubén Gianero, director del Hospital de La Florida, afirmó que los trabajadores están disponibles para iniciar el plan de reducción de listas de espera quirúrgica en una primera instancia.