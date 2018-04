Intendencia Metropolitana entregó $849 millones a la PDI para combatir el microtráfico

La Intendenta Metropolitana, Karla Rubilar, firmó este miércoles un convenio de $849 millones entre el Gobierno Regional y la Policía de Investigaciones (PDI) para la compra de equipamiento y realización de obras civiles. El financiamiento contempla la conservación del Cuartel de Grupos Microtráfico 0 de la PDI en la Región Metropolitana y la implementación de un Centro de Entrenamiento Operativo Policial para este grupo.

La actividad se realizó en dependencias de la PDI en Cerrillos, y junto a la Intendenta Rubilar estuvo el Director General de la PDI, Héctor Espinoza Valenzuela.

“Quiero agradecer profundamente la labor que realiza la Policía de Investigaciones en el combate al microtráfico, en particular este programa Microtráfico 0, que ha tenido una muy buena evaluación”, dijo Rubilar.

“El Gobierno Regional, es decir la Intendencia y los consejeros regionales, ha aprobado un convenio de 849 millones de pesos que va a permitir construir aquí y ampliar esta primera etapa a un Centro de Entrenamiento de Operaciones de la Policía de Investigaciones para estos 120 hombres y mujeres destinados a combatir este flagelo que es tan duro y complejo en los barrios y en nuestras poblaciones”, dijo la máxima autoridad metropolitana.

“Desde el Gobierno Regional y el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, vamos a combatir de día y de noche, en conjunto con las policías, con Carabineros, con la comunidad, con las Juntas de Vecinos, al tráfico y microtráfico de drogas. Si ellos creen que no los vamos a enfrentar, están muy equivocados. No les tenemos miedo y vamos a entregar todos y cada uno de los recursos para ganar esta batalla. No va a ser hoy ni mañana, pero vamos a ganar esta batalla”, añadió.

El centro tendrá lugares de entrenamiento indoor y outdoor, que simulen pasajes o poblaciones, ingreso a domicilios, control vehicular, sala de explotación de sitio de suceso, sala de clases, auditorios, sala de planificación operativa, dormitorios para un total de 40 alumnos, lavandería y zona de planchado, estacionamientos, comedores y cocina.

Rubilar agregó que va a ser un centro de entrenamiento “de gran estándar” que va a servir para que “cuando estos 120 efectivos vayan a enfrentarse a los vendedores de drogas, tengan las herramientas y capacidades para lograr las condenas de estos narcotraficantes”.

Al respecto, la jefa metropolitana dijo que “necesitamos detenciones efectivas. Que nuestros policías estén correctamente entrenados para que le entreguen a los fiscales las pruebas necesarias para defender en un juicio las condenas de estos delincuentes y criminales que dañan a nuestros niños y jóvenes”.

El Plan Microtráfico Cero (MT0) se realiza hace cuatro años como un modelo de investigación policial que tiene por finalidad reducir los puntos de venta de droga en pequeñas cantidades a nivel barrial. Esto teniendo claro que el microtráfico incide directamente en otros fenómenos criminológicos como violencia, armas, robos, etc.

En la Región Metropolitana existen 29 equipos MT0 compuestos por 120 hombres y mujeres detectives que anualmente reciben reentrenamiento con la finalidad de tender a la especialización y actualizar los conocimientos ante un fenómeno dinámico que exige una alta preparación.