Pancho Reyes le responde al cardenal: "Ezzati es una desgracia para Chile"

Francisco Reyes se ha caracterizado por su destacado trabajo de actor en teleserie, teatro y cine, donde formó parte del elenco de Una Mujer Fantástica, que ganó el Óscar a Mejor Película Extranjera.

En dicho contexto, el artista conversó con un Pousta sobre el film y de la contingencia nacional, donde le pidieron su opinión sobre los comentarios del cardenal Ricardo Ezzati quien habló sobre la gente transexual. “No porque yo a un gato le pongo nombre de perro, comienza a ser perro”.

“Si estos temas hacen que personas como Ezzati sinceren sus posiciones es positivo. Pero Ezzati sin duda es una desgracia para Chile, para la iglesia chilena también, porque es una persona poco evolucionada. Sus dichos son muy violentos, si yo le respondiera en su lenguaje, si me pusiera al nivel de su violencia básica tendría que decirle que un pedófilo no deja de llamarse pedófilo por ser cura, pero no sirve para nada porque no me voy a poner a ese nivel. Por eso lo que le dijo Daniela me parece atractivo, que ‘fue ven a conversar conmigo, a ver si te atreves"”, manifestó Reyes.

Las ideas de José Antonio Kast también fueron tema para el actor, consideró “que la evolución es imparable, y hay gente a la que cuando le mueven lo que considera correcto o estable, aunque eso no exista, porque la naturaleza es móvil, va a reaccionar con sus herramientas. Si yo soy rígido, facho o izquierdista, es porque no tengo herramientas para surfear y ser flexible”.

A Pancho le parece mal que el ex candidato presidencial haya sido agredido en diferentes charlas, porque si tu me dices que José Antonio Kast reclama su agresión en función de la democracia, me cuesta”.