Dr. Humberto Soriano: “Sabemos menos de la transexualidad de lo que debiésemos saber”

El Presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, Humberto Soriano, conversó en Trío sobre identidad de género.

“Las personas trans son seres humanos que merecen absolutamente todo el respeto. No se puede discriminar contra una persona por su orientación sexual, género. A las personas trans les toca duro, tienen mayor incidencia de problemas emocionales, psiquiátricos y suicidios”, afirmó el profesional.

“Como doctores, tenemos que basarnos en la evidencia. En este momento, los tratamientos que hagamos no pueden ser experimentando, no pueden ser en base a una cosa política. Sabemos menos de la transexualidad de lo que debiésemos saber, hay poca información científica contundente”, continuó Soriano. “Lo que sí se sabe, es que el 80% de los niños que expresa dudas trans, con el tiempo se identifica con el género biológico, por lo tanto, no hay que cometer errores. Si tratas a una persona pequeña como trans cuando tiene dudas, vas a estar equivocándote la mayoría de las veces”.

“El mensaje no es que no existen los niños trans, es que el diagnóstico de trans bajo los 14 años es muy difícil. Por eso casi nadie apoya el cambio de sexo registral bajo los 14 años, y entre los 14 y 18 años hay controversia”, finalizó.