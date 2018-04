Monckeberg y Sharp abordaron problemas de reconstrucción tras megaincendio

El ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, se reunió ayer con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, con quien abordó el tema de los campamentos, la reconstrucción del puerto y la revitalización y regeneración de barrios.

El encuentro se llevó a cabo el día en que se cumplieron cuatro años del megaincendio que afectó a los cerros de Valparaíso, por lo que el proceso de reconstrucción de viviendas para las familias fue uno de los principales temas conversados en la cita.

Monckeberg dijo que en la zona “hay un gran déficit habitacional en la lógica de los campamentos. No lo podemos resolver todo, y quiero ser honesto: comprometerme a resolverlo todo no me lo creería nadie”.

“Por lo tanto, qué es lo que viene por delante: que, junto con el municipio y evidentemente junto a la gente que vive en campamentos, resolvamos qué podemos hacer en estos cuatro años”, añadió.

En la cita, el titular de la cartera escuchó de las necesidades a nivel comunal y aseguró que “con el alcalde Sharp nos une un proyecto en común, que es recuperar la ciudad. Por lo tanto, ha sido una reunión muy amable y donde los equipos técnicos, muchos de ellos ya se conocían porque venían trabajando de antes, pues la política habitacional tiene mucho de continuidad, pero también tiene de énfasis que cada gobierno y cada ministro le va impulsando e imprimiendo”.

Por su parte, el alcalde de Valparaíso se mostró llano a dialogar con el Ejecutivo para conseguir avanzar para sus vecinos. Al respecto, afirmó que con el ministro Monckeberg “coincidimos en la idea de avanzar en propuestas de regeneración de barrios, en particular en Valparaíso hay dos lugares muy importantes en el plan de la ciudad que es, el barrio Puerto y El Almendral, que son lugares que representan el 20% de la superficie de la comuna, pero donde vive solo el 5% de los habitantes de Valparaíso”.

Ambas autoridades destacaron la oportunidad de trabajar en esos barrios. El edil agregó que para fortalecer el carácter de barrio de esos lugares, se van a “incentivar las inversiones y permitir de esa manera poder perfilar un tipo de vivienda que no solamente vaya a los sectores populares, sino que también a los sectores medios de la ciudad que queremos que se queden a vivir en Valparaíso”.