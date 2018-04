Maite Orsini: “La Objeción de conciencia pone en riesgo vida de miles de mujeres"

La diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, afirmó que el protocolo que permite la objeción de conciencia en casos de abortos en tres causales está “engañando a la democracia” y poniendo en riesgo la vida y dignidad de miles de mujeres

La parlamentaria se refirió a la objeción se conciencia manifestada por ginecólogos de los servicios de salud públicos de Osorno y Huasco y afirmó que las mujeres de esas provincias “se quedan limitadí¬simas a la hora de ejercer lo que las mujeres de Chile pensábamos que ya era nuestro derecho”.

“A causa de la decisión de un grupo de médicos, una mujer que vive una urgencia, no podría ejercer su derecho si no viaja más de 100 kilómetros y siempre y cuando el lugar al que llega no use el protocolo del gobierno para apelar a la mal llamada objeción de conciencia institucional”, dijo.

“Lo que está pasando es graví¬simo y vergonzoso. No sólo se está engañando a la democracia sino que se está poniendo en riesgo la vida y la dignidad de miles de mujeres”, añadió.

“Después de décadas de lucha, logramos que se reconociera este derecho y ahora la decisión personal de unos médicos, la decisión de directorio de clí¬nicas y la complicidad institucional del gobierno de Sebastián Piñera, pretende arrebatarnos este derecho. No podemos aceptar lo que es absolutamente impresentable”, enfatizó.