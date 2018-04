[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] Jorge Errázuriz: “SQM le dio a todos…menos al partido Humanista porque era muy chico”

Con este análisis el Economista de la Universidad Católica, exsocio fundador de Celfin, militante de Ciudadanos y panelista de Directo al Grano abrió fuego con respecto a la situación judicial que enfrentan algunos personajes públicos vinculados al caso PENTA.

Fue enfático en aclarar que esto fue como un ventilador que le dio a todos; excepto a los que quizá, eran pequeños.



Gracias a esta entrega de SQM se destapa una olla de la cual todos sabían y de lo que ya nadie podía no enfrentar.

En tanto, el diputado Humanista, Tomás Hirsch, no sólo afirmó que su partido jamás recibió un aporte de PENTA; sino que calificó como vergonzoso tratar de explicar no lo que no tiene explicación

Hirsch sentenció que con este tema le han hecho lo que han querido al país con explicaciones de parte de los abogados del caso que son ofensivas y lo que habido acá es una impunidad impresionante.