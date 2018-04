Encuesta Cadem: Iglesia católica mantiene el 28% de aprobación

La encuesta Plaza Pública-Cadem difundida hoy mostró que 16 de las 23 instituciones evaluadas mejoraron significativamente su nivel de aprobación. La iglesia católica mantiene su 28% de respaldo, tras las últimas informaciones ligadas a los abusos sexuales cometidos por religiosos.

Durante la segunda semana de abril, la PDI (78%), la Fuerza Aérea (73%), el Registro Civil (71%) y la Armada (70%) son las instituciones con la más alta aprobación ciudadana, y las únicas que superan el 70%.

Le siguen de cerca la Onemi (66%), el Ejército (64%) y el Banco Central (62%). En un tercer grupo se encuentran el Servicio de Impuestos Internos (59%), el Servel (56%), los gremios empresariales (54%), Carabineros de Chile (54% y que mejora 10pts en relación a la última medición), y Chile Vamos (44%), todas con más aprobación que desaprobación.

Más abajo, y con más desaprobación que aprobación se encuentran la Iglesia ivangélica (44% vs 46%), la fiscalía (39% vs 56%), la CUT (38% vs 49%), el Tribunal Constitucional (37% vs 50%) y el Frente Amplio (35% vs 51%).

En último grupo, y todas bajo el 30% de aprobación, se encuentran la ANFP (29%), la iglesia católica (28%) que no varía en nada su aprobación en relación a la última medición, los tribunales de justicia (28%), la oposición-ex Nueva Mayoría (25%), el Congreso (24%) y el Sename (20%), que es medido por primera vez en esta serie.