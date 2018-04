Intendente de La Araucanía, Luis Mayol invocará Ley Antiterrorista por ataque incendiario que dejó 16 camiones quemados

El intendente de La Araucanía, Luis Mayol, en conversación con La Gran Mañana Interactiva, calificó como un “acto terrorista” lo ocurrido durante la madrugada la quema de 16 camiones pertenecientes a la compañía “Áridos Mardones” ubicada en el kilómetro 3 en el camino que une a la localidad de Cajón y Vilcún.

El intendente indicó que “este es un acto terrorista, de todas maneras, es un incendio terrorista y no hay otra conclusión que sacar“, y aseveró que “si esto no es terrorismo, yo no sé lo que es un acto terrorista”

A raíz del hecho confirmó que presentarán una querella “lo antes posible” invocando la Ley Antiterrorista.