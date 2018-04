Fraude en Carabineros: segundo día de reformalización de la “cúpula”

En el 7° Juzgado de Garantía se realiza hoy la segunda jornada de formalización al ex director de Finanzas de Carabineros, general (R) Iván Whipple, y de reformalización de otros 34 imputados en el megafraude al fisco en Carabineros.

Entre los reformalizados están el también ex director de Finanzas, general (R) Flavio Echeverría (quien sucedió a Whipple), y los coroneles (r) de Intendencia Jaime Paz, Róbinson Carvajal, Arnoldo Rivero, Fernando Pérez Barría, entre otros ex altos oficiales, descritos como “la cúpula de la organización”.

En la audiencia de ayer, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, informó que el monto defraudado subioó a $ 27.989 millones.

Además, según destaca hoy la Tercera, el fiscal identificó ocho métodos para lo que llamó la “ejecución del plan criminal”. La primera técnica revelada por el fiscal fue la creación por parte de los sospechosos de una “cuenta corriente fantasma”.

En esa cuenta, según explicó el investigador, los imputados depositaban los fondos malversados, y al ser una cuenta que no estaba registrada en Carabineros ni en la Contraloría, estos dineros no podían ser rastreados. “Por lo mismo, esta cuenta no podía ser fiscalizada, por controles internos ni externos”, indicó el fiscal Campos.

Otra de las técnicas reveladas por el persecutor era la supuesta adulteración de sistema de remuneraciones. Acá se depositaba dinero para funcionarios que habían dejado ya la institución, desviando por esa vía los fondos, que después les eran depositados a los cabecillas de la organización.

Campos también detectó el uso de falsificación de planillas, devolución de dinero que no tenía que devolverse, manipulación de la contabilidad, simulaciones de compra de insumos, supuestos traslados y giro de cheques a empresas.

Incluso, el fiscal mencionó que se reclutaba gente de confianza para que los sucediera en sus cargos y así mantuvieran la estructura, según destaca la información publicada por La Tercera.