Girardi: "Una vergüenza que sólo 0,5% del presupuesto de Sida vaya a prevención"

La Comisión de Salud, que preside el senador Guido Girardi, recibió este martes a la subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza, quien entregó antecedentes sobre el fuerte incremento de personas infectadas por el VIH.

Al término de la reunión el senador Girardi calificó de “una vergüenza que sólo un 0,5% del presupuesto de Sida se destine en prevención pues si no se evita el incremento de contagios no se podrá financiar la cascada de enfermos que necesitaran la triterapia para no morir”.

Para el parlamentario “se debe hacer una inmensa inversión en campañas de educación sexual, en la promoción del autocuidado y del uso del preservativo, especialmente en la relaciones de hombre con hombre, así como facilitar el diagnóstico precoz y que se realice tanto en consultorios como en organizaciones sociales que trabajan el tema”.

Girardi agregó que “se debe reparar el daño hecho al país con campañas de bajo estándar, con censura, discriminaciones y estigmatizando a los homosexuales y al condón. Hay una explosión de la epidemia, 108 jóvenes se infectan semanalmente porque nunca se han hecho campañas como corresponde por presiones de la Iglesia y por falta de convicción. Este gobierno tiene la obligación de hacerlo o la situación será inmanejable”.