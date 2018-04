Ministro Varela sobre educación sexual: "A mis hijos les he ido a comprar condones, los he educado sin abejitas"

Gerardo Varela, ministro de educación, comentó su postura sobre la educación sexual para los niños y jóvenes, afirmando que él es “bastante liberal”

En conversación con un medio nacional, el jefe de cartera dijo que “a mis niños los he educado sin abejitas. De hecho les he ido a comprar (condones) porque no se atreven cuando chicos”.

Sin embargo, cuando se le preguntó por la posibilidad de instalar dispensadores de condones en los colegios, aseguró que “tengo que tener cuidado en esto y ver cuál es la mejor política pública en este tema. No es sólo educación, tiene que ver también con salud”.

Argumentó este pensamiento que uno con sus hijos tiene ciertos niveles de libertad y responsabilidad que no necesariamente lo tiene con los niños ajenos, yo no le puedo decir a usted como tiene que educar a los suyos”.

Movilizaciones estudiantiles

Al ser preguntado por el movimiento estudiantil que ha sido imperante los últimos años, fue enfático: “Las marchas que vimos el 2011 tienen un costo, hay una correlación fuerte entre ausentismo y resultados PSU. Bajaron los puntajes nacionales”. También añadió que “pensar que uno puede no ir a clases y que eso no tiene costo, yo creo que no es real”.

Por ello, recomendó a los estudiantes que se cuiden, para que no pasen situaciones “lamentables” como en el pasado.