Confech exige a ministro de Educación pedir disculpas públicas

La Confech realizó esta mañana un llamado a participar de la nueva marcha estudiantil que tendrá lugar mañana 19 de abril, desde las 11:00 horas, en Plaza Italia.

A través de una conferencia de prensa, explicaron que los motivos de esta nueva movilización tienen relación con la negativa del Gobierno por considerar en su agenda sus demandas, como la eliminación del lucro en la educación y el avance en la gratuidad universal.

Al respecto, Rodrigo Rivera, vocero de la Confech, dijo que hay un objetivo concreto: “Todavía se siguen cerrando universidades, hay colegios a lo largo de todo Chile que no tienen las condiciones para poder desarrollar el proceso educacional”, afirmó.

“Chile ya decidió que no queremos más lucro, no queremos más endeudamiento, no queremos una educación sexista”, exclamó.

De paso, la Confech criticó las polémicas declaraciones formuladas por el ministro de Educación, Gerardo Varela, respecto a la educación sexual de sus hijos.

Así, la presidenta de la Feuarcis, Sandra Beltrami, emplazó al secretario de Estado a presentar una disculpa pública. “Las estudiantes nos sentimos profundamente ofendidas con lo que está señalando”, indicó.

Además, la dirigente añadió que “el ministro de Educación tenga dichos como aquellos, demuestra el machismo con el que se está educando en Chile”.