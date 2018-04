Graves revelaciones de Contesse en Caso SQM involucran a ME-O y la clase política

Impactantes declaraciones hizo el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, a los fiscales Pablo Gómez, Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione, que investigan a la empresa y personajes políticos por delitos tributarios cometidos para obtener financiamiento.

Se trata, según publica hoy La Tercera, de declaraciones efectuadas el 29 y el 30 de enero pasado en las que reveló aportes políticos a Marco Enríquez-Ominami y el PRI. También afirmó que RN le pidió financiamiento. “Mi intención era efectuar una contribución a la política”, dijo.

“SQM era una empresa respecto de la cual existen muchos prejuicios y desconocimiento. En mi concepto, parte de mi rol era que la compañía fuera conocida tanto por inversionistas, analistas, dirigentes gremiales y también por políticos (…). SQM tiene pocos puentes comunicacionales con la comunidad”, señaló Contesse en parte de sus declaraciones reproducidas por La Tercera.

En cuanto a las sumas pagadas a los políticos, indicó que “el monto de las mismas demuestran que ellos, en comparación con el tamaño de la compañía, con ingresos sobre los US$ 2.000 millones anuales y utilidades sobre US$ 400 millones anuales en promedio los últimos años, resultan ser sumas marginales”.

También aseguró que “nunca fue mi intención, ni interés, que SQM, por la vía de estos documentos, pagara menos impuestos en los montos que se me ha imputado, mi intención en estos casos no era no pagar impuestos, sino que efectuar una contribución a la política, lo que me pareció en el momento en que vivía el país, relevante para su desarrollo”.

“Mi propósito fue hacer ayudas políticas. Porque estimé que era necesario apoyar la actividad política bajo cierto marco que iba más allá del Servel, porque el tiempo del Servel para la actividad política es claramente insuficiente en términos de realidad de esta actividad, la cual permite campañas de solo tres meses y financiamiento durante estos solo tres meses, lo que no se condice con la necesidad y realidad de la actividad”, añadió.

Además, aseveró que “no solo SQM efectuó aportes a la política de esta forma, sino que muchas otras empresas de nuestro país también lo hicieron. Mis abogados me han señalado que, a lo menos, hay 45 otras empresas que están en esta misma situación”.

En cuanto a RN, señaló que “en su momento se me solicitó apoyo financiero para el partido Renovación Nacional. No recuerdo quién exactamente”. Acerca del PRI, declaró que Adolfo Zaldívar Larraín (fallecido) “me pidió apoyo para su partido político, recuerdo que. cuando dejó de ser miembro de la Democracia Cristiana y ya había iniciado la formación del PRI, con el partido recién formado me señaló que necesitaba financiar su partido”.

Consultado por los fiscales si Carlos Ominami, padre de Marco Enríquez-Ominami, era uno de los políticos que le solicitaron aportes para campañas políticas, respondió que “voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio”.

Sin embargo, cuando llegó el turno de hablar sobre ME-O, Contesse realizó un acabado detalle de sus contactos y las razones por las cuales efectuó aportes a sus campañas.

“Con relación a los hechos que se investigan, durante 2009, don Marco Enríquez-Ominami solicitó reunirse conmigo en la empresa. Yo lo recibí, y él me solicitó apoyo financiero para su candidatura presidencial del año 2009. Yo accedí a lo solicitado. Marco me solicitó una cantidad determinada y negociamos el monto”, expresó Contesse en las declaraciones reproducidas por La Tercera.

“No es efectivo que hubiera intervenido en estas conversaciones sobre solicitud de aportes a Carlos Ominami. Cuando estábamos hablando de los aportes, Marco me señala que iba a utilizar las facturas de la empresa del señor Cristián Warner”, añadió.

Contesse también dijo que la glosa de la factura la definió ME-O y que todas las reuniones con él se sostuvieron en virtud de los aportes. Así, confirmó que hubo un acuerdo con el exdiputado para la emisión de facturas entre 2011 y 2014. “Puedo señalar que este acuerdo debe haberse verificado a fines del año 2010 o principios del año 2011”, señaló.

Al ser consultado Contesse respecto de si sabía ME-O que esas facturas y boletas iban a ser facilitadas por servicios inexistentes, el exejecutivo responde: “Marco sabía el mecanismo. Yo entiendo que sí”.