Proyecto de despenalización de eutanasia estará en tabla el próximo 15 de mayo

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, diputado Juan Luis Castro (PS), anunció que el próximo martes 15 de mayo pondrá en tabla el proyecto que busca despenalizar la eutanasia, iniciativa reimpulsada por el Frente Amplio esta semana.

“La voluntad que tengo como presidente de la comisión no es adherir necesariamente a ese proyecto, pero sí a iniciar una discusión, porque Chile necesita que el fin de la vida sea un tema no vedado”, declaró Castro, según destaca hoy La Tercera.

Por su parte, el diputado Vlado Mirosevic (PL) -quien en 2014 ingresó la iniciativa- señaló que “por primera vez en 28 años va a discutirse un proyecto que ha sido censurado”.

En tanto, el diputado Miguel Crispi (RD), que representa al FA en la Comisión de Salud, dijo que espera que “en este tipo de proyectos podamos superponer visiones personales y poner los pies en los zapatos de esas personas que sufren todos los días”.

El medio resalta que la iniciativa generó apoyos en sectores de la ex Nueva Mayoría y de Chile Vamos. Y si bien desde la DC aún no fijan postura, ayer el diputado Daniel Verdessi enfatizó que “no hay motivo para no tramitar esta ley”.

En el bloque oficialista, en tanto, algunos ven con inquietud las diferencias internas ante esta materia, que se suma a las divergencias por la ley de identidad de género. De hecho, el tema fue abordado ayer en el almuerzo de la bancada de RN. La diputada Marcela Sabat, quien representa el ala más liberal del partido, transmitió que revisaría el proyecto, sin cerrar la puerta a la idea.

Quien también mostró apertura fue el integrante de RN de la Comisión de Salud Jorge Durán. “Estoy dispuesto a legislar sobre la materia. Es un tema que está afectando a un número importante de personas que tienen la necesidad imperiosa de morir con dignidad”, dijo.