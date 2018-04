[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] Sebastián Sichel: “El Movimiento Estudiantil marcha por puras cosas etéreas, son como Miss Chile”

La paz en el mundo, salvar a las ballenas, son a juicio del abogado y panelista de Directo al Grano la semejanza que los estudiantes tienen con las reinas de belleza a la hora de realizar marchas.

Sebastián Sichel, explicó que el movimiento estudiantil para él, “marcha porque le gusta marchar y va desvirtuando el sentido incluso de la libertad de asociación y de movilización que es conseguirse ciertos fines específicos por las agrupaciones intermedias; en este caso los dirigentes estudiantiles”.



El ex Dirigente estudiantil, ex Demócrata Cristiano y actual Ciudadano, sostuvo que “En general las tomas y todos estos movimientos tienen razón de ser, de fondo cuando el estado de derecho no ha sido respetado, y por lo tanto, era lo que se protestaba y por eso tenía sentido en la dictadura, para recuperar el estado de derecho.

En tanto, Sichel analizó la postura del Ministro de Educación, Gerardo Varela con respecto al escenario que hoy marcan los estudiantes y las marchas; asegurando que no es del todo correcto su actuar y puede ser interpretado de forma negativa

Finalmente el panelista de Radio Agricultura sostuvo que “Cuando tu provocas en el sentido político con o sin razón, yo creo que, en este caso tenía razón Varela en relación que no tenía sentido esta marcha, pero igualmente lo que está haciendo es provocando que ellos, los estudiantes, traten de mostrar más fuerza frente a él, algo que no tiene sentido, lo que yo haría sería ignorarlos hasta que demuestren que tienen capacidad de verdad de movilización social.