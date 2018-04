JA Kast tras reunión con subsecretario Ubilla: "Nuestro interés es que las personas que entraron de manera clandestina sean expulsadas del país"

El ex candidato presidencial José Antonio Kast se reunió ayer en La Moneda con el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para abordar el proyecto de migración del Ejecutivo.

Según publica hoy El Mercurio, en la reunión el ex diputado valoró la reacción del Gobierno ante la “crisis migratoria”, la consideró “valiente y efectiva”, y criticó el rol que jugó la administración anterior en esta materia.

No obstante, el ex presidenciable también le expresó su preocupación al subsecretario por la situación de las personas que han entrado a territorio nacional por pasos no habilitados.

“Nuestro interés es que las personas que entraron de manera clandestina por estos pasos no habilitados sean expulsados del país”, señaló, y añadió que el subsecretario le comentó que esa modificación se va a incluir en el proyecto de ley.

“Tenemos claro que el proyecto se puede demorar meses, pero sí le manifestamos a él (Ubilla) la preocupación de estos 30 días que se abren para la regularización de las personas por pasos no habilitados”, agregó Kast.

Asimismo, el ex parlamentario negó racismo en las medidas que busca el Ejecutivo y aseguró, en tanto, que “lo más importante es que cualquier persona que se dirija a Extranjería debe portar un documento con su identidad”.

El Mercurio también destaca que el ex diputado se refirió a su nuevo movimiento -que se presentará hoy en la tarde en la sala Omnium, Las Condes-, asegurando que se está en la línea de despersonalizar la organización.

“Hoy está muy focalizado en mi persona por haber sido candidato. Pero vamos a hacer una plataforma de colaboración para muchos dirigentes políticos que requieren masificar su mensaje”, afirmó Kast.