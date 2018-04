Machi Celestino Córdova sufre caída en Hospital: aún no se descarta huelga seca

La vocera del machi Celestino Córdova, Gabriela Calcufoy, dio a conocer que éste sufrió una caída la noche de este miércoles estando internado en el Hospital Regional de Temuco, todo en el marco de la huelga que mantiene en su condición como único condenado por el caso Luchsinger-Mackay.

“Anoche, mientras el machi estaba hospitalizado, sufrió un accidente que lo tuvo por alrededor de tres horas inconsciente”, dio a conocer Calcufoy.

“El machi estaba en su día 96 de huelga, por lo tanto no tiene fuerza en las piernas para movilizarse solo. Tiene que ser asistido. Ya no puede sostenerse bien en pie ni menos estar con un bastón para trasladarse”, añadió.

Calcufoy explicó que se le solicitó a la doctora de turno que el machi tenía que estar acompañado de un familiar. No obstante, “se le pidió a la esposa del machi que se retirara del lugar, pues había terminado el turno de visitas. Eso no corresponde dentro de un recinto hospitalario, pues una persona que está complicada de salud debe estar asistida. Pero no fue así y nos sacaron. Cuando el machi quiso ir al baño, cayó y se pegó muy fuerte en la cabeza. Por eso estuvo inconsciente por cerca de tres horas”.

Consultada respecto a si Córdova iniciará una huelga seca –la que estaba prevista de comenzar hoy-, Calcufoy señaló que ello se evaluará, luego del accidente sufrido ayer por el machi.

“Es cierto, se tenía contemplada la huelga seca, pero no teníamos contemplado el golpe del machi. Estamos en evaluación, por los hechos que ocurrieron anoche”, dijo, recalcando que los efectos del golpe en la cabeza han de ser estudiados.

De todas formas, precisó que “seguiremos considerando la huelga seca”.

Respecto al estado actual de salud del machi, la vocera indicó que “no sabemos cuál es su situación actual. Se le han efectuado algunos exámenes, pero no sabemos los resultados”.

En tanto, con el fin de enterarse del estado de salud de Córdova, Roberto Márquez, vocalista del conjunto musical “Illapu”, se manifestó respecto al anuncio de mayor presencia policial en la zona, medida anunciada por el Gobierno respecto a la Araucanía.

“Es lamentable, porque el Gobierno en vez de buscar un acercamiento política, busca la represión. (…) Eso va directamente en dirección contraria a lo que debería estarse haciendo. Pero esto es algo del Estado chileno, no sólo de este Gobierno”, señaló.