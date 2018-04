Masiva marcha en Santiago: 120.000 según Confech, 30.000 calculó Carabineros

Miles de personas participaron en la marcha de la Confech y en un primer balance los organizadores estimaron en 120.000 los asistentes, mientras que la Intendencia Metropolitana informó que Carabineros calculó 30.000. Además, se registraron diversos incidentes por parte de encapuchados que se enfrentaron con la policía.

La manifestación convocada por la Confech, Colegio de Profesores y organizaciones de estudiantes secundarios, la primera del año, se inició alrededor de las 11 horas en plaza Italia, como estaba programado, bajo el lema de “Chile ya decidió: No+ Lucro, No+ Deuda, No+ Educación Sexista”.

La Intendencia Metropolitana autorizó un recorrido por la calzada sur de la Alameda, entre Plaza Italia y calle Echaurren. En este último punto se realizaría un acto político-cultural para poner fin a la marcha alrededor de las 14 horas, pero los organizadores finalizaron antes la marcha por los disturbios.

Además de los estudiantes, la Red Nacional de Organizaciones de Migrantes también llamó a participar en la marcha, con el fin de protestar contra las últimas medidas adoptadas por el Gobierno en esta materia.

Previo a la marcha, la Confech dio un punto de prensa en el que el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Alfonso Mohor, expresó que “las razones para movilizarnos sobran, en Chile lamentablemente la educación sigue generando segregación, sigue lucrándose cuando debería ser un derecho social”.

Por su parte, la presidenta de Feuarcis y vocera de la Confech, Sandra Beltrami, declaro que “esta es nuestra primera marcha en el Gobierno de Piñera y realmente va a ver el gobierno que la ciudadanía no está conforme, que los estudiantes y los actores por la educación no estamos conformes con esta nueva forma de gobernar a través de acciones de carácter administrativas o del Tribunal Constitucional”.