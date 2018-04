Sindicato de Tripulantes acusó a Latam de manipular la opinión pública al anunciar acuerdo

El Sindicato de Tripulantes de Cabina de Lan Express acusó a Latam de manipular a la opinión pública al difundir anticipadamente que había logrado un acuerdo para terminar la huelga legal, sin esperar la ratificación de los socios que, finalmente, rechazaron la propuesta en asamblea.

En un comunicado, el sindicato que preside Silka Seitz admitió que la empresa ofreció bajar la actual secuencia de turnos de 8 días de trabajo por 4 de descanso a un tope máximo de 7×4, “pero Latam omitió a la opinión pública que siempre condicionó esta oferta a quitar otros beneficios que en la práctica empeoraban la condición que descanso”.

“No es fácil estar en huelga, cada día Latam opera con todo su poder y potencia como la gigante de aviación que es. Los tripulantes saben que cada día cuenta y será descontado de sus salarios, por eso desde el domingo prepararon una propuesta que flexibilizaba su demanda por un día libre más en función de otros mecanismos que corrigieran y mejoraran por otras vías el descanso y así construir un acuerdo”, señaló el sindicato.

“La compañía pareció abrirse a esta alternativa el lunes e hizo contrapropuestas que acercaban las posiciones, pero casi al cierre de un posible preacuerdo solicitó incluir una nueva cláusula que otorgaba más flexibilidad a los turnos, impactando negativamente en el descanso. La impuso con la amenaza de quitar el bono de fin de conflicto de su propuesta, factor relevante porque va destinado a mitigar el impacto de la ausencia de salario por cada día de huelga”, añadió.

“La asamblea discutió ampliamente los detalles de la propuesta de Latam, consciente de no lograr todo lo deseado, pero lo que no estuvo dispuesta a aceptar fue la soberbia de una empresa implacable en su objetivo de debilitar a la organización sindical, al condicionar el preacuerdo construido durante días a la aceptación de extender los beneficios a los no sindicalizados”, agregó.

También afirmó que “los trabajadores de Latam han asumido el costo histórico de una huelga, saben de las medidas de represalia que la empresa toma luego de ejercer este derecho, razón por la cual en las movilizaciones usan máscaras, disminuyendo las posibilidades de reconocimiento y persecuciones que saben vendrán”.

“Nos entristece profundamente que la empresa haya preferido costear las millonarias pérdidas que ha significado la huelga, con el daño que eso significa a los pasajeros y trabajadores, en vez de aceptar las legítimas demandas de los trabajadores por tener un descanso mínimo que asegure su salud, que habría tenido un costo económico mucho menor”, aseveró el sindicato.

Según la organización laboral, en los próximos días la empresa aumentará la cancelación de vuelos y “deberá dar descanso a los tripulantes que obliga a volar en condiciones de crisis de seguridad y con una operación al límite de su capacidad”.

Además, el sindicato manifestó su disposición a llegar a un acuerdo, pero se requiere que exista por lo menos “un pequeño gesto de la empresa en esta dirección, en vez de realizar gastos destinados a debilitar el sindicato”.