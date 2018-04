Al menos 19 heridos dejó volcamiento de bus en la comuna de Huara

Durante la madrugada de este viernes, un bus de pasajeros de la empresa Pullman volcó en la cuesta Tiliviche, en la Ruta 5 Norte, en la comuna de Huara.

La máquina tenía 55 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, y se reportaron al menos 19 lesionados de diversa consideración. Los pasajeros que resultaron ilesos continuaron su viaje hasta Arica en otro bus.

Hasta el lugar llegó personal de Carabineros y Bomberos, sumados a siete ambulancias de Alto Hospicio e Iquique. Un carro de Gendarmería que pasaba por el sector al momento del accidente ayudó en una primera instancia a los afectados,

Lamentable accidente de bus en Ruta5 desde #Tarapaca a #AricayParinacota. Utiliza siempre cinturón de seguridad y sistemas de retención infantiles, respeta normas de tránsito y no sobrepases los límites de velocidad, no uses celular mientras conduces #MuéveteConResponsabilidad https://t.co/x3UkHT8ITU

— Seremitt Tarapacá (@SeremittTarapac) 20 de abril de 2018